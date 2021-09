SUD Culture Solidaires / section BnF

Jeudi 24 juin avait lieu une réunion entre notre organisation syndicale et la direction de la BnF consacrée aux problèmes relatifs aux comptes GTA des « vacataires ». Cette réunion fait en partie suite à la pétition des « vacataires » de Service Public, qui pointait plusieurs inégalités et des problèmes de comptabilisation du temps de travail compte tenu de l’ouverture réduite au public de la BnF ces derniers mois, les agent-es « vacataires » de service public connaissant des difficultés pour effectuer l’intégralité des heures prévues à leurs contrats notamment en raison de l’absence de plages de SP majorées de 19h à 20h, et de plages programmées le samedi (créneaux sur lesquels ces agent-es sont habituellement posté-es). Ces difficultés étaient notamment liées à l’arrêt de la proratisation du temps de travail sur site des « vacataires », qui ne bénéficiaient pas du même traitement que les agent-es à temps plein dont le temps de travail sur site était lui bien proratisé, ce qui créait donc des inégalités de traitement manifestes que la direction continue pourtant de nier. A la suite de la remise de cette pétition, une réunion entre une délégation d’agent-e-s « vacataires » accompagnée par notre organisation syndicale et la direction de la BnF a eu lieu le 9 juin dernier. Lors de celle-ci, il a été convenu qu’une nouvelle réunion concernant plus spécifiquement les comptes GTA des « vacataires » aurait lieu.



Entre temps, la direction générale de la BnF avait répondu aux demandes des agent-es « vacataires », soutenu-es par notre organisation syndicale, de mettre en place une majoration exceptionnelle du temps de travail de 18h à 19h pour le mois de juin et un système de rattrapage pour les samedis non effectués au mois de mai. La réponse est sans équivoque, aucun effort ne sera fait dans ce sens, la capacité d' »écoute » dont se targue la direction se limitant en fait à répondre par la négative et en répétant des annonces déjà adoptées en CHSCT, dans le cadre d’un schéma d’organisation du travail ayant recueilli les votes contre de la majorité des représentant-es du personnel.

Mais la réunion du 24 juin devait elle permettre au moins de régler le problème des comptes GTA erronés des « vacataires » et en particulier l’existence de débits artificiels de temps de travail due à la réduction des horaires de travail. Cela a semblé être le cas pendant la réunion, puisque la BnF, le 24 juin, s’était engagée devant notre organisation syndicale à maintenir jusqu’en septembre l’effacement des débits artificiels générés sur les comptes des « vacataires » connaissant des situations de sous-postage, ce qui correspondait à la demande portée par les agent-es et la section SUD Culture de la BnF. Mais après la réunion, la direction a décidé de rétro pédaler en nous annonçant que cet engagement ne tenait plus, sans aucune explication ! Cette versatilité, que notre organisation syndicale a fermement dénoncé, est inacceptable. Cette situation est d’autant plus absurde que cette mesure d’effacement des débits jusqu’en septembre est nécessaire d’un point de vue strictement technique, en vue de remettre de l’ordre dans les comptes GTA des « vacataires » dont il a enfin été admis par la DRH qu’ils connaissaient de graves disparités dans leur gestion, d’un service à l’autre, rendant la situation parfois chaotique sur certains comptes. Donc non seulement la direction ne tient pas sa parole, mais elle nie de surcroît les préconisations techniques émises par ses propres services… ! De ce fait, l’effacement des débits artificiels n’aura lieu lieu que jusqu’au 31 mai, ce qui est nécessaire mais insuffisant et ne règle pas entièrement le problème.



Par ailleurs, cette réunion du 24 juin aura permis de revenir sur un certain nombre de problèmes, souvent dénoncés depuis des années par notre organisation syndicale, concernant la gestion des comptes GTA des « vacataires » de la BnF, à la DCO mais aussi particulièrement à la DPU.



A titre d’exemple, et la liste est longue : comptes GTA non paramétrés ou dont le paramétrage n’a pas été actualisé en fonction des horaires actuels dégradés (ce qui crée des débits artificiels) ; problème de paramétrage permettant de prendre en compte les pauses déjeuner décalées sans création d’anomalies dans GTA ; consignes non réglementaires concernant la pause de congés le dimanche (les agent-es devant soi disant poser 12h de congés au lieu de 6h, ce qui n’est pas du tout réglementaire, la majoration du dimanche n’intervenant que pour les dimanches réellement travaillés et pas pour les congés…) ; abus dans les consignes concernant la pose de congés sur des périodes courtes en semaine (avec des consignes non réglementaires indiquant l’impossibilité de poser deux jours de congés sans en poser un troisième !) ; non prise en compte et confusion dans la mise en oeuvre de la possibilité de badger 15 min avant le début de la journée de travail et 15 minutes après la fin de la journée de travail (acquis de la grève de 2016, pourtant mis en application normalement depuis 2018, suite aux retards pris par la direction sur ce dossier) …



Plus généralement, notre organisation syndicale a rappelé que malgré les engagements de la direction, les mises à jours permettant d’effacer les débits artificiels générés durant la crise sanitaire sur les comptes des « vacataires » n’ont pas encore été faites dans tous les services (alors que cela aurait du être fait fin mai). Une demande d’attention particulière sur le fait de ne pas effacer d’éventuels crédits d’heures de travail d’avance a d’ailleurs été faite, pour éviter toute confusion sur cette remise « à zéro ». A la demande de plusieurs agent-es, notre organisation syndicale a aussi rappelé la possibilité, si les plannings le permettent, de libérer les « vacataires » du Service Public certains samedis, des consignes non fondées indiquant une « obligation » à venir travailler tous les samedis circulant dans certains services, quant bien même une possibilité de déposter un-e « vacataire » le samedi existerait, ce qui est particulièrement le cas actuellement avec les magasins fermés. Une demande d’attention particulière sur le fait de ne pas faire venir les agent-es le samedi seulement pour quelques heures de travail a aussi été portée (pour rappel, le règlement intérieur de la BnF prévoit une journée de travail pour les « vacataires » minimum de 3h et maximum de 10h), afin d’éviter les déplacements longs pour un nombre d’heure de travail extrêmement réduit, comme cela peut se produire dans certains services.



Enfin, notre organisation syndicale a rappelé la nécessité d’appliquer les différents textes réglementaires concernant la gestion des GTA des « vacataires », à commencer par l’impossibilité de créer des débits supérieurs à l’équivalent d’une semaine de travail (selon le contrat).

Pour rappel, l’ensemble des règles sont consultables ici (lien ne fonctionnant que sur le site interne de la BnF): http://biblionautes.bnf.fr/agents-non-titulaires-temps-incomplet-emploi-temps-variable



De son côté, la direction a reconnu l’existence de réelles disparités dans les pratiques de chaque service concernant la gestion des comptes GTA des « vacataires » et constaté de réelles difficultés d’harmonisation. A ce titre la direction a renouvelé son intention de former l’ensemble de l’encadrement GTA à la bonne manipulation des comptes des « vacataires », ce qui devrait enfin voir le jour prochainement. L’idée d’un nouveau memento sur les questions de planification des « vacataires » a aussi été évoquée, ce qui correspond à une demande de notre organisation syndicale depuis des années, afin de faire connaître et surtout de bien faire appliquer les différentes notes existant sur ce sujet, notes qui résultent des différents acquis gagnés dans nos luttes locales.



Les engagements de la direction lors de la réunion du 24 juin :



>>>une note de rappel des consignes pour l’effacement des « dettes » artificielles ou « faux débits » générés par la crise sanitaire va être diffusée à l’ensemble des services

>>>la direction a donc décidé de revenir sur son engagement à ce qu’il y ait un contrôle des comptes GTA des « vacataires » toutes les fins de mois jusqu’en septembre, pour corriger d’éventuelles nouvelles erreurs et les faux débits. Elle a indiqué que finalement les comptes ne seront remis à zéro que jusqu’au 31 mai !

>>>une vérification des potentiels crédits d’heures, antérieurs à la crise, et qui auraient été perdus, va être conseillée aux services

>>>la mise en place du badgeage 15 min avant le début de la journée de travail et 15 minutes après la fin de la journée de travail va enfin être appliquée partout, y compris à la DPU

>>>un chantier de correction des différentes dysfonctionnements pointés va être mené (paramétrage des comptes GTA ect)

>>>une réunion de suivi de ces engagements est d’ors et déjà programmée pour le mois de septembre



Lors de la réunion du mois de septembre un bilan sera fait de l’application de ces différents engagements et un état des lieux des comptes GTA des « vacataires » sera étudié pour voir les mesures nécessaires et voir si le travail d’harmonisation a bien abouti. Lors de cette réunion notre organisation syndicale insistera sur l’effacement de tous les débits artificiels, sur le règlement de l’ensemble des problèmes de paramétrage et de gestion des comptes GTA des « vacataires » et sur la nécessité qu’il y ait une vraie gestion régulière, normale et saine de ces comptes GTA pour que ces problèmes ne se reproduisent plus.