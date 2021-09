C’est la rentrée des crasses !

Communiqué SUD Culture BnF

La BnF a rétablit, après 1 an et demi de restrictions imposées par une crise sanitaire sans précédent, la jauge maximale de capacité d’accueil du public dans l’ensemble de la bibliothèque. Depuis des mois cette jauge réduite obtenue par la lutte – la direction ayant déjà en vain tenté de la supprimer – était pourtant un élément important de protection face à la propagation du virus tant au sein des équipes que du public.

Il semble décidemment que le covid n’entre pas à la BnF !

En tout cas c’est le message envoyé depuis des mois par la direction à ses tutelles ministérielles, notre établissement ayant bénéficié de moult exemptions avec par exemple une réouverture anticipée par rapport aux autres établissements. Notre organisation syndicale a bien entendu dénoncé cette suppression des jauges, mais le sujet n’inquiète pas une direction qui, comme elle le fait depuis le début de la crise, maintient le cap du « quoi qu’il en coûte » à sa propre sauce.

Non à la société de contrôle, oui à l’amélioration des conditions de travail !

Cette rentrée s’accompagne aussi de la mise en place généralisée du « passe sanitaire » dans de nombreux établissements, entreprises et autres lieux accueillant du public. La section SUD Culture de la BnF, totalement opposée à ce dispositif stigmatisant et marqueur d’inégalités sociales, issu d’une politique autoritariste, ne peut certainement pas se satisfaire de voir son application réduite aux « seules » expositions de la BnF. Les menaces de sanctions en cas d’absence de passe en règle faites aux salarié·es (à la BnF il s’agira notamment des agent·es de la sous-traitance pour la sûreté, et de certain·es de nos collègues de la DPU) incarnent un très grave précédent pour le monde du travail, dans la digne lignée des législations « d’exception » qui empiètent sur les libertés publiques et les droits individuels.

De même, nous nous opposons fermement au principe du « passe » pour le public tant à la BnF que dans les établissements du ministère de la Culture et les autres bibliothèques : le droit d’un accès pour tous/tes à la Culture pour lequel nous nous battons ne peut pas être réduit et nous soutenons nos collègues qui dans différents établissements font grève ou pratiquent le boycott du contrôle du « passe sanitaire ».

Tout aussi grave, les fausses polémiques, « fake news » et autres analyses nauséabondes (que nous voyons même se multiplier à la BnF), sciemment entretenues par l’extrême droite, font passer au second plan les vraies questions de prévention et de protection contre la pandémie mortelle du virus du covid 19 :

► l’accès libre et gratuit pour tous/tes à la vaccination et aux tests de dépistage du covid ;

► la levée des brevets et la socialisation de l’industrie de la santé qui doit être au service de la population ;

► la mise à disposition de matériel de protection adapté au personnel ;

► de réels moyens pour les services publics, notamment ceux de la santé qui n’ont cessé d’être attaqués par les politiques capitalistes, d’hier et d’aujourd’hui ;

Quand les provocations s’enchainent.

D’une manière plus générale, l’amélioration de nos conditions de travail, en temps de crise ou non, doit continuer d’être un combat collectif majeur. À la BnF, depuis des mois, les inégalités se creusent entre catégories de personnel. Les catégories C (titulaires et « vacataires »), particulièrement exposées au risque épidémique en termes de nombre d’heures de service public et de temps de présence sur site (et dans les transports en commun), restent encore à ce jour en première ligne pour gérer la réouverture à plein régime avec des conditions de travail bien dégradées.

Fin des communications directes le samedi et augmentation du nombre de réservations à l’avance : et encore une réorganisation du service public !

De son côté la direction, dans le déni de ces inégalités, n’a rien trouvé de mieux à faire que de profiter de la crise sanitaire pour annoncer l’extension des horaires d’accueil du public à de Richelieu lors de sa réouverture complète mais aussi pour achever d’imposer sa réorganisation du service public amorcée en 2019 – freinée à l’époque par la mobilisation du personnel – en supprimant les communications directes au public le samedi, à compter d’octobre et pour une « phase test » de 6 mois. Ou comment appauvrir le service public tout en donnant carte en main des arguments au ministère pour supprimer encore plus de postes de catégorie C, ce qui est le but recherché. Ce coup bas sera par ailleurs accompagné d’une augmentation de la charge de travail effectuée en semaine par les magasiniers/ères, le pur génie de cette mesure résidant dans l’augmentation individuelle des possibilités de réservation en différé (passage de 5 à 10 imprimés réservables à l’avance par lecteur/trice)!

Cette rentrée mouvementée à la BnF, s’accompagne au niveau général d’une attaque sociale importante, avec la réforme antisociale de l’assurance chômage et le retour sur le tapis de celle des retraites. Urgence écologique, urgence sociale, conditions de travail, casse des services publics, manque de personnel, précarité, gel des salaires, autoritarisme et imposition du passe sanitaire : nous avons toutes les raisons de nous mobiliser.

►►►La section SUD Culture de la BnF appelle donc à se rassembler pour préparer la mobilisation massive qui commencera le 5 octobre 2021, journée de grève et de manifestation interprofessionnelle appelée par une large intersyndicale nationale et les organisations de jeunesse.