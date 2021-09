Solidarité avec les agents du nettoyage en grève sur le campus Jussieu

SUD Education SU, les syndicats CGT de SU, SNCS-FSU, Solidaires Etudiant-e-s Jussieu

Paris, Septembre 2021

Rassemblement de soutien

Mardi 21 septembre / Parvis de Jussieu 12h-14h

>>>Nous appelons à participer à la caisse de grève au bénéfice des agents de nettoyage :

https://www.leetchi.com/c/solidarite-avec-les-grevistes-du-nettoyage-de-jussieu

Depuis plusieurs années, le nettoyage du campus Jussieu est assuré par des salarié-es de sociétés sous-traitantes, aux pratiques illégales honteuses. Les agents du nettoyage, dont le travail permet à nous tous, personnels et étudiant-es, de travailler et étudier dans des locaux propres, sont ainsi soumis à des conditions de travail inacceptables :

• cadences de travail insupportables (ex: nettoyage de 160 WC en 4h par une seule femme de ménage)

• brimades systématiques de la part du responsable d’exploitation du site

• mutations et changements d’horaires imposés

• horaires morcelés au mépris de toute vie privée

• travail effectué sans contrat de travail, « couvert » après coup par la signature sous contrainte d’un CDD antidaté

• hausse brutale de la charge de travail, suite au non renouvellement de 30 CDD

• heures supplémentaires non payées

• congés sans solde imposés

Refusant de continuer à supporter cela, les 130 agents du nettoyage ont adressé leurs revendications à leur employeur, la société Arc-en-Ciel, le 2 septembre dernier. N’ayant reçu aucune réponse, ils et elles se sont tous mis-es en grève le mardi 14 septembre. Depuis, la société Arc-en-Ciel ayant rompu les négociations initiées par les grévistes, la grève est reconduite chaque jour par l’ensemble des agents, avec le soutien des militant-es de nos organisations, et celui de nombreux personnels et étudiant-es solidaires de leur action.

Nos organisations, représentant les personnels et étudiant-es de Sorbonne Université, apportent tout leur soutien à l’action de grève des agents de nettoyage. Notre université, en tant que donneuse d’ordres, porte une grande responsabilité dans leur situation.

« ARC-EN-CIEL » DOIT NÉGOCIER OU DÉGAGER !