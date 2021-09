Solidarité avec les grévistes de Transdev Ile-de-France :

Union Locale Solidaires des 5e-13e arrondissements de Paris et d’Ivry

unionsolidaireparis13@gmail.com

Ivry, le 16/09/2021

L’Union Locale Solidaires des 5e-13e arrondissements de Paris et d’Ivry apporte tout son soutien et sa solidarité à la grève des salarié-e-s de l’entreprise de transport public Transdev Ile-de-France qui dure depuis le 6 septembre.



Nous soutenons ces salarié-e-s dans leur lutte contre l’accord socle que tente de leur imposer leur direction sous le prétexte de « l’ouverture à la concurrence », accord socle qui entraînerait une forte dégradation de leurs conditions de travail et une baisse de leurs revenus.



Nous dénonçons à leurs côtés les conséquences néfastes de cet accord socle et de l’ouverture à la concurrence, voulue par le patronat et les gouvernements et élu-e-s à son service, qui vont se traduire par une augmentation du temps des conducteurs/trices, ce qui entraîne plus de fatigue et de risques d’accidents ; par une baisse du budget de la maintenance, donc plus de risques de pannes ou de problèmes techniques ; par une diminution de l’investissement dans le matériel, qui va devenir plus obsolète et moins agréable.



Plus largement, nous dénonçons la logique même de l’ouverture à la concurrence pour une mission de transport collectif qui doit être un service public, de qualité, avec les moyens nécessaires, offrant l’accès à l’ensemble de la population à des moyens de transport collectif pour se déplacer facilement. Le retour à un service public du transport collectif en Ile-de-France (et ailleurs) passe par l’amélioration des droits des salarié-e-s de ce secteur, le rapprochement avec les réseaux et les statuts du personnel de la RATP et de la SNCF qui doivent être préservés et renforcés et la mise en place de la gratuité des transports publics. C’est là une nécessité sociale, mais c’est aussi une nécessité écologique afin de permettre l’utilisation par tout le monde de solutions de déplacement moins polluante.



Mais cela ne peut se faire qu’en améliorant les salaires, les conditions de travail et les droits sociaux des salarié-e-s de ce secteur, à commencer par ceux et celles de Transdev Ile-de-France.



Nous appelons donc à participer aux actions et rassemblements des grévistes, à aller les appuyer sur leurs piquets de grève (à Lieusaint , Vaux-le-Penil, Vulaines, Nemours) et à participer à la caisse de grève en faisant un don sur https://www.cotizup.com/mec-grevistes (Grève Transdev Mise En Concurrence).

Non à l’accord socle et à l’ouverture à la concurrence !



Oui à de meilleures conditions de travail, avec plus de personnel et mieux payés pour un service public du transport de qualité !