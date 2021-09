Bibliothécaires en grève pour l’égalité d’accès au service public

Communiqué Fédération SUD Collectivités Territoriales

Le pass nous met dans l’impasse



Depuis le début de la crise nous avons joué le jeu de la prévention.

Mais depuis le 9 Août, la loi nous impose de contrôler vos pass-sanitaires à l’entrée des médiathèques !

A partir du 1er octobre, vos enfants de plus de 12 ans et 2 mois seront concerné.e.s ! Nous affirmons notre opposition à une loi qui, au travers du pass-sanitaire, remet en cause le libre accès aux lieux de culture en contribuant à alimenter les clivages entre

les citoyens et citoyennes détenteurs ou détentrices du pass et les autres.

Sud CT demande la fin de ce dispositif de contrôle, nouvelle attaque contre les libertés fondamentales et le droit du travail .

Il fait peser la responsabilité du contrôle sur des agent.e.s dont ce n’est pas et ne devra jamais être la mission. En refusant le contrôle à l’entrée, nous risquons notre emploi.

Les bibliothèques sont des lieux de partage et de savoir ouvertes à toutes et tous.

Pas de pass sanitaire !

Pas de chantage à l’emploi !

Pas de contrôles et sanctions !

Pas de discrimination des usager.e.s !

Nous n’avons pas choisi la sécurité civile !

La liberté, l’égalité et la fraternité sont encore nos valeurs !