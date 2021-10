Audit des magasinier.ères de la BnF : une vaste fumisterie !

Communiqué section Bibliothèque nationale de France

On n’en attendait pas grand-chose, on a encore été déçu-es.

Dès la première réunion au sujet de l’audit sur les magasinier.ères, la section SUD Culture de la BnF avait flairé le danger de cette initiative de la direction. Nous incitions à la plus grande méfiance face à cet audit commandité par la direction, fait hors du cadre du CHSCT. Et bien, malheureusement, nous avions raison !

Le cabinet d’audit recruté – « Solutions Productives », c’est déjà tout un programme – a présenté en CHSCT le prédiagnostic qu’il a commis. 12 diapositives censées rendre compte de leur méthodologie, de leurs analyses du travail des magasinier.ère et des actions à venir. Nous sommes resté.es bouche bée face à la médiocrité du document présenté : du vent, un mauvais brouillon, un copié-collé d’audits déjà réalisés, du verbiage managérial vide de tout sens. Consternant.

Lors d’une rencontre avec l’un des consultants, nous avions déjà été stupéfait.es par le manque de sérieux du cabinet, les approximations et les éléments de langage ressassés. La présentation en CHSCT n’a fait que confirmer nos réticences.

***

Extraits choisis :

§ « multiactivité qui parfois singularise des problématiques mais une nécessité d’objectiver et d’avancer » ;

§ « au-delà des transformations : mobilisations dans les transformations (mode projets ou corrections) » ;

§ « consolidation de l’identification des difficultés et les ressources de l’activité de magasinage en lien avec les parcours professionnels, pouvant eux-mêmes être sources de difficultés ou de ressources ».

[pré-diagnostic disponible en fin d’article]

***

Nous avons donc appris que « Le Magasinier » manipulait une variété de « produits », qu’il avait des « managers » et qu’il travaillait dans une « entreprise ». Après plusieurs semaines passées au sein de notre établissement, les consultant-es n’ont toujours pas compris où il et elles évoluaient ! Et ils et elles viennent nous apprendre ce qu’est le travail des magasinier.ères… On croit rêver.

Résumons : La BnF a donc – grassement – payé des gens pour découvrir le métier de magasinier.ère, sans succès. Cette somme aurait pu permettre d’aménager de nombreux postes de travail. Ridicule et affligeant.

>>> Mais derrière ce qui s’apparente à une mauvaise blague, il y a en réalité de quoi s’inquiéter. Ces mots creux et ces diapositives ineptes peuvent annoncer des réorganisations, un « management » plus « corporate ». Car il nous a quand même été répété que le cabinet était là pour apporter de la « méthode » face aux nombreux projets à venir. Entendre : obtenir le consentement des agent.es et les faire adhérer à des projets voulus par la direction et briser les éventuelles « résistances au changement ». Par exemple, organiser des ateliers pour faire « plus » avec « moins », comment ouvrir Richelieu sur des horaires plus étendus avec moins d’effectifs ?

Notre organisation syndicale continue d’appeler au boycott de l’audit !