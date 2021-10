Contractuel.le.s BnF : boycott de la CCPC BnF du 6/10

Contexte : Les négociations entre les représentants du personnel et la direction concernant la refonte du cadre de gestion des agents contractuels a repris au mois de septembre après plus de 8 mois d’arrêt. Trois réunions étaient programmées en septembre. Celles-ci ont été bâclées par l’administration : documents remis sur table sans moyens de préparation par les représentants, nombreuses erreurs formelles dans les propositions de l’administration, refus de changements sur le fonds. Par ailleurs, malgré les demandes répétées des représentants du personnel, la direction a refusé que les représentants puissent donner leur avis par un vote sur le projet présenté en CCPC.

Déclaration des représentants du personnel CGT-SUD lors de la séance de la Commission Consultative Paritaire des Contractuel.les de la BnF du 6 octobre 2021.

« Les représentant-e-s CGT et SUD Culture de la BnF formant la majorité des représentant-e-s du personnel à la CCPC (Commission consultative paritaire des agents contractuels) se présentent aujourd’hui devant vous pour vous informer de notre décision de ne pas siéger.

Comme nous vous l’avons indiqué à plusieurs reprises, nous refusons d’examiner des dispositions liées au contrat de projet intégrées par anticipation à ce texte avant l’examen des Lignes Directrices de Gestion recrutement.

De plus, le fait de réunir une CCPC exceptionnelle pour avis, proposé initialement par la direction et sans préjudice de la compétence dévolue au Comité technique a été accepté et demandé par nos organisations syndicales.

Le virage de la direction décidant d’inscrire ce point juste pour information se rajoute aux autres problèmes et nous oblige à boycotter la séance d’aujourd’hui.

Le passage en force et en vitesse de la direction sur le cadre de gestion des contractuel-le-s, sujet essentiel pour de nombreux agents, avec seulement 3 réunions très mal préparées en 15 jours n’est pas acceptable. Cela n’a pas permis ni de bien débattre de ce sujet important, ni de prendre le temps de réfléchir à toutes les implications que ce nouveau cadre peut avoir.

Le document finalement proposé est encore différent de celui vu lors de la dernière réunion de négociation, preuve supplémentaire d’une instruction précipitée et lacunaire de la part de la direction.

Les revendications de fond (indices planchers de certains groupes, durées des carrières, règles de gestion, reconnaissance de l’ancienneté etc) ne sont pas satisfaites par les propositions de la direction.

Enfin, la référence dans ce cadre de gestion des contractuel-le-s à des types de contrats ultra-précaires et la remise en cause du protocole de fin de grève de juillet 2016 sont scandaleux et nous ne pouvons pas l’accepter.

Nous ne participerons pas à la bureaucratisation du dialogue social témoin accablant du mépris à l’égard des besoins et des revendications de nos collègues. »