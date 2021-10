A la BnF, derrière un « dialogue social » vide de sens, se met en place la casse d’acquis sociaux !

SUD Culture Solidaires

C’est l’automne à la BnF, et la direction refuse l’été indien : l’intersyndicale et les agent-e-s ramassent à la pelle les projets de destruction de nos conditions de travail, plutôt que les feuilles mortes.

Pour faire passer plus vite ces projets, la direction a décidé d’instrumentaliser et de détourner le fonctionnement des instances représentatives du personnel (Comité Technique, Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail). Face à cette façon de passer en force qui réduit les instances à des réunions d’ « enregistrement » des décisions déjà prises et parce que cela concerne des sujets très importants pour les agent-e-s de la BnF, les organisations syndicales CGT, FSU et SUD Culture ont donc décidé ensemble de boycotter ces instances pour dénoncer une direction qui continue ostensiblement à se moquer de la colère sociale grandissante. Une fois de plus, nous voyons bien ce que cache la formule creuse du « dialogue social ».

La réouverture de Richelieu en mode dégradé :

Avant même d’annoncer une date ferme d’ouverture complète du site avec le musée, la direction nous annonce une grande braderie sur les conditions de travail des agent-e-s. Dans le viseur : les horaires d’ouverture. Ainsi, il est acté par la direction de la BnF que le personnel devra travailler jusqu’à 19h en semaine, mais aussi pour le musée et la salle Ovale le dimanche et les jours fériés. L’ouverture jusqu’à 19h étant liée à une fermeture du site le lundi matin, les lecteurs et lectrices ne gagneraient qu’une heure d’accessibilité aux documents : perdre de la qualité de vie pour des miettes, merci bien ! L’ouverture les jours fériés n’est quant à elle même pas permise par le règlement intérieur de la BnF… Nous ne nous leurrons pas sur la portée potentielle de cette décision : pourquoi s’arrêter au musée et à la salle Ovale et ne pas faire de cette nouveauté une norme sur tous les autres sites ?

Et comment gérer des amplitudes horaires élargies alors que les plannings de service public sont déjà serrés dans tous les départements faute d’effectifs suffisants ? En prenant à Pierre pour donner à Paul, d’une part : les autres sites de la BnF – Tolbiac essentiellement – vont devoir faire une croix sur de nombreux postes pour pouvoir doter Richelieu. Et d’autre part, en embauchant des contractuel-le-s précaires, en temps incomplet et surtout en CDD de courtes durées.

Pour les contractuel·les, des négociations à marche forcée et plus de précarité :

La direction de la BnF a ouvert des négociations avec les organisations syndicales sur le cadre de gestion des contractuel-le-s l’an passé, avec une série de réunions sur les avancements de carrière, les évolutions de salaire, et les groupes d’emploi, puis les a arrêté. Soudain, alors que la fin de l’année approche, les réunions, interrompues pendant un an, ont repris à marche forcée en septembre, ne laissant pas le temps de digérer les annonces et d’approfondir ce dossier très technique mais aussi très important pour les agent-e-s concerné-e-s, avec le risque de créer des problèmes à l’avenir.

Dans ce même cadre, la direction a annoncé que, malgré le protocole de fin de grève de 2016 qui oblige à recruter les « vacataires » sur besoin permanent en CDI, elle veut désormais ne recruter que des CDD, d’un an au maximum et non renouvelables. Cette extension de la précarité et son inclusion dans un projet qui devait être très positif pour les personnels est une provocation pour la section SUD Culture, ainsi que pour la CGT et la FSU et pour l’ensemble du personnel qui s’est battu pour gagner de nouveaux droits sociaux.

À la loi de transformation de la Fonction Publique, opposons une politique d’emploi à la hauteur des besoins :

Dans la foulée, les contrats dits « de projets » ont fait leur apparition dans les textes officiels de notre établissement, avant même que les instances aient donné leur avis sur ce qui n’est qu’une régression sociale. Cette invention du gouvernement permet d’instaurer des contrats à durée déterminée mais variables, selon l’avancement du projet, la date de fin n’étant jamais connue au départ. Nous refusons les embauches jetables, qui détruisent les métiers pour n’en faire qu’une succession de projets sans cohérence ni continuité dans un cadre de service publique. Notre institution s’inscrit sur le temps long, dans lequel le statut de fonctionnaire, protecteur des agent-e-s, protège aussi nos missions de service public. De plus, cette ultra-précarité ne réglera pas le problème récurrent de sous-effectif et la mauvaise organisation du travail qu’il entraîne.

Nous ne laisserons pas passer ces attaques en règle contre les conditions de travail de toutes et de tous.

Nous revendiquons de travailler moins longtemps et mieux, en embauchant des fonctionnaires plutôt que de créer de la précarité ; en ouvrant des possibilités de titularisation pour les plus précaires ; en répartissant le travail plutôt que d’avoir recours aux heures supplémentaires ; en augmentant nos salaires plutôt que de geler le point d’indice ! La BnF a la main pour organiser des recrutements sans concours en catégorie C, qu’elle le fasse ! Il faut de vraies embauches supplémentaires de titulaires pour le site Richelieu, sans extension des horaires ! Il faut une vraie grille d’avancement de toutes et tous les contractuel-le-s, sans précarité ! Mobilisons-nous pour obtenir tout cela !