BnF : pourquoi il faut agir ?

Communiqué intersyndicale BnF CGT-FSU-SUD

En bref et à retenir :

Un budget du ministère la Culture en augmentation de 4,083 milliards d’euros en 2022 Une direction qui au lieu de demander des moyens supplémentaires pour la BnF souhaite supprimer une quarantaine de postes à Tolbiac Un projet pour Richelieu surdimensionné qui dégrade les conditions d’activités et de travail Un retour des contrats ultra-précaires avec des CDD de courte durée sur des missions pérennes

TOLBIAC sous tension

On ne le dira jamais assez, la BnF a perdu près de 300 emplois en 10 ans. Dans le cadre de la réouverture du site rénové de Richelieu avec son nouveau musée, ses nouveaux services et une amplitude d’ouverture sans précédent, la direction souhaite supprimer 40 postes à Tolbiac pour pourvoir ceux de Richelieu. La perte de ces emplois n’est ni soutenable, ni acceptable. Non seulement, la surcharge de travail dégrade les conditions de travail des agents mais faute de temps et de moyens humains ce sont aussi les missions de la BnF qui en pâtissent.

RICHELIEU sous pression

Les 40 emplois annoncés pour Richelieu sont liés au projet culturel du site (musée…) et pour partie à la salle Ovale dans le cadre d’une amplitude d’ouverture inédite (jours fériés, dimanches, 1 soirée/semaine…). Les départements spécialisés devront également fermer une heure plus tard leurs salles de lecture, modifier radicalement les règles de communication des documents et assurer des permanences en Salle Ovale (en semaine, soirée, jours fériés, week-end) avec l’aide de l’ORB et du SVM basés à Tolbiac. Faire toujours plus, c’est bien la logique mise en œuvre, qu’importe les conditions d’activités et le travail des agents. Après 10 ans de travaux et de difficultés, on aurait espéré mieux.

PRÉCARITÉ le grand retour

La direction a décidé de rompre unilatéralement le protocole d’accord de fin de grève signé en 2016 avec l’intersyndicale BnF CGT-FSU-SUD en réintroduisant pour les « vacataires » des contrats de courte durée non renouvelables plutôt que des CDI. L’argument avancé de « l’emploi étudiant » n’est pas recevable, ces derniers ont besoin de stabilité financière (le CDI) dans le cadre d’études de plus en plus longues ou tout simplement pour trouver un logement ou une colocation. Un nouveau type de CDD, le « contrat de projet » est également prévu : conclu pour une durée déterminée minimale d’un an et maximale de six ans, il peut être rompu à tout moment. Ce nouveau contrat n’ouvre droit ni à un CDI, ni à titularisation. Nous refusons ce type d’embauches jetables.

Assemblée Générale BnF

Mardi 9 novembre 2021

12h30-13h30 hall ouest