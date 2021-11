Compte rendu de la 2de réunion sur les comptes GTA des « vacataires » de la BnF suite aux problèmes générés par la crise sanitaire !

SUD Culture Solidaires / Section BnF

Vendredi 15 octobre a eu lieu une seconde réunion entre notre organisation syndicale et la direction de la BnF consacrée aux problèmes relatifs aux comptes GTA des « vacataires ». Cette réunion donnait (comme la précédente du 24 juin) suite à la pétition des « vacataires » de Service Public de mai 2021 soutenue par notre section syndicale, qui dénonçait plusieurs inégalités et des problèmes de comptabilisation du temps de travail dont étaient victimes les « vacataires » et les agent-e-s à temps partiel compte tenu de l’ouverture réduite au public de la BnF ces derniers mois. Pour rappel, malgré les engagements de la direction le 24 juin d’effacer les déficits artificiels des compteurs jusqu’à fin août, l’effacement des déficits a finalement été arrêté au 31 mai, la direction de la BnF étant revenue sur sa promesse.



Suite aux interventions de notre organisation syndicale, plusieurs opérations de repérage et de correction d’anomalies ont été effectuées sur les comptes des « vacataires », fin août, puis fin septembre.

>>> malgré cela, au 30 septembre, 14 comptes sur 86 présentaient encore des déficits artificiels qui n’ont pas été régularisés (7 à la DPU et 7 à la DCO). La section SUD Culture de la BnF a demandé à être informée de la bonne régularisation de ces comptes devant intervenir courant novembre.





>>>plusieurs réunions de formation ont été organisées avec les référent-es GTA, dans le but de transmettre les consignes et procédures mises à jour à tout l’encadrement. En effet, malgré les nombreuses interventions de SUD Culture depuis 2018 (pour faire appliquer partout le protocole de fin de grève de 2016 dont la majoration en soirée et le dimanche, la comptabilisation des badgeages au début et à la fin de la journée de travail, mais aussi l’obtention de jours de congés dits « local aveugle »), nous faisons toujours le constat de disparités voire de non application des avancées obtenues par le personnel en lutte, ce qui n’est pas acceptable.



>>>les erreurs de comptabilisation des congés pris le dimanche entre autres à la Direction des Publics (DPU) – certain-es se voyant retirer 12h de congés pour 6h postée, interprétation erronée voire abusive de la majoration à 100% des heures effectuées les dimanches… – ont été rectifiées.



SUD Culture est par ailleurs intervenu pour demander à ce que le périmètre des vérifications effectuées concerne bien l’ensemble des « vacataires », qu’ils et elles soient sur emploi du temps « variable » (comme la majorité des collègues de la Direction des Collections (DCO)), ou sur emploi du temps « régulier » (majoritaires à la DPU). Un effort devrait se faire dans ce sens avec un pointage individuel courant novembre des comptes GTA à la DPU afin de repérer les anomalies.



Notre organisation syndicale a également porté différents points posant toujours problème à ce jour et qui doivent être réglés au plus vite :



>>>concernant les dimanches effectués en juin, juillet et août (la BnF fermant à 18h au lieu de 19h), plusieurs agent-es de la DPU ont vu apparaître de faux déficits sur leurs comptes GTA qui n’avaient pas été paramétrés pour tenir compte de cette réduction de l’horaire de travail. Cette réduction aura donc été comptabilisée par erreur en « négatif », au détriment des agent-e-s puisque l’heure de 18h à 19h était de fait impossible à effectuer. Ces déficits doivent normalement être effacés. Nous conseillons aux agent-es concerné-es de vérifier que cela a bien été effectué.



>>>l’intégralité des comptes GTA ne semble toujours pas à ce jour paramétrée pour permettre entre autre la comptabilisation de la compensation pour jours fériés (disposition concernant les agent-es à temps incomplet sur emploi du temps variable, cette compensation devant être déduite du temps de travail mensuel à effectuer). De même, nous constatons toujours la présence de plusieurs comptes défectueux du côté de la DPU, qu’ils soient bloqués depuis plusieurs mois, totalement inexacts voire même carrément inactifs, ce qui empêche les agent-es concerné-e-s de connaître leur situation réelle (congés ou comptabilisation du temps de travail), alors que c’est une obligation réglementaire. La vérification, le paramétrage si nécessaire et le déblocage de ces comptes GTA devraient intervenir prochainement, notre organisation syndicale y veillera de près.



>>>les pratiques irrégulières constatées en particulier à la DPU en refusant d’appliquer le protocole de fin de grève de juillet 2016* afin que le temps de travail réel soit comptabilisé (comme cela est la règle pour les titulaires), sont inacceptables et pénalisent grandement les agent-e-s qui en sont victimes. Cette situation inadmissible doit cesser immédiatement et notre organisation syndicale est intervenue pour demander la production et la diffusion d’une nouvelle note interne reprenant en détail l’ensemble des procédures à appliquer à partir des notes de la DRH de 2018 – qui étaient pourtant déjà précises – et surtout l’application de cette note. Un rappel – mis à jour – des consignes régissant la comptabilisation du temps de travail des « vacataires » sera aussi effectué sur Biblionautes, afin que chacun-e puisse connaître ces informations et intervenir si il y a un problème.



>>>SUD Culture a aussi demandé à ce qu’un travail sur les erreurs de badgeage liée à cette mauvaise application des consignes puisse être fait pour effectuer des corrections. Il est en effet anormal que, 3 ans après la production d’une note de la DRH sur le sujet arrachée grâce aux interventions répétées de notre organisation syndicale, des agent-es continuent de donner du temps de travail gratuit à l’établissement !



La direction s’est engagée à indiquer s’il est ou non possible d’effectuer ces vérifications techniques. Mais nous mènerons l’action syndicale nécessaire pour que désormais l’ensemble de ces procédures s’appliquent bien à toutes et tous les « vacataires » de la BnF, pour que tout leur temps de travail soit bien comptabilisé et pour qu’il y ait une compensation pour les agent-e-s qui ont été lésé-e-s pendant plus de 3 ans.



>>>Le rappel au sein de la DCO qu’il n’est pas « obligatoire » de poster les agent-es « vacataires » tous les samedis (interprétation abusive des contrats de travail stipulant que ces agent-es sont embauchée-s notamment pour travailler ce jour là) a été effectuée, mais nous continuons à surveiller cela. Nous avons par ailleurs demandé à ce que la fausse consigne d’imposer des demi journées d’indisponibilités le lundi matin (alors que dans la très grande majorité des cas les agent-es « vacataires » ne sont pas posté-es à ce moment là du fait de l’absence de public) cesse d’être appliquée dans les services.



La section SUD Culture de la BnF attend désormais le compte rendu officiel de cette réunion et sera attentive à ce que l’ensemble des engagements pris soit respecté et qu’il n’y ait plus de problème ou d’abus sur la comptabilisation du temps de travail des « vacataires ». Mais nous appelons dès maintenant les agent-es « vacataires » qui connaîtraient toujours des problèmes avec leur compte GTA à nous contacter. De même, si vous avez des questions, des incompréhensions, des doutes sur vos comptes GTA ou sur les règles à appliquer, contactez-nous !

« Vacataires » de la BnF, nous avons des droits ! Défendons-les !

*notamment sur le point prévoyant la prise en compte, depuis le 1er septembre 2016, les badgeages effectués 15 minutes avant ou après la journée de travail, mais aussi concernant la majoration à 100% du temps de travail en service public après 20h.