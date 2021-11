Service public du samedi à la BnF : quand la norme devient l’exception…

Libérons les TAD !

Communiqué SUD Culture Solidaires / Section BnF

En utilisant comme prétextes la réduction, limitée, du nombre de lecteur·trices en Rez-de-Jardin sur 10 ans (période durant laquelle la BnF a perdu plus de 300 postes, détail étrangement oublié par la direction…) ou encore l’expérience des différées avec le système adopté durant la crise sanitaire, la direction de la BnF a décidé de mettre en place une « expérimentation » de Service Public les samedis.



>>> Exit donc les communications directes des documents des magasins ce jour-là pour laisser place à la communication différée durant 6 mois. Ce que notre organisation et le personnel voyaient venir depuis des mois s’est donc réalisé : la crise sanitaire aura servi d’excuse pour détériorer le service rendu au public dans le seul et unique but d’économiser du personnel.



Toutefois, pour ne pas ternir son image auprès du public, la direction a décidé de porter une attention particulière aux primo-arrivant·es en faisant de leur venue à la BnF le samedi l’objet d’une organisation exceptionnelle. Ce public, qui nécessite en effet un accompagnement individualisé vu la complexité de notre établissement, était « dans le monde d’avant » géré dans le flux « normal » des usagers et usagères accueilli·es dans nos murs. Le « monde d’après » fait désormais d’eux et elles l’objet de communications « exceptionnelles » de documents (mais uniquement le samedi, attention nuance et pour l’instant sans aucun formulaire).

À noter que cette décision fait suite à l’arrêt des entretiens conseils systématiques au moment de l’inscription des usager·ères du Rez-de-Jardin, point que nous avions fermement dénoncé à l’heure de la réorganisation du système d’accueil et d’inscription géré par la DPU (fraîchement créée à l’époque). Mais ne nous inquiétons pas, la BnF va « communiquer » l’information au public dont nous constatons pourtant chaque jour sur le terrain qu’il est de moins en moins accompagné et de plus en plus perdu…



Le résultat ? Des procédures ni faites ni à faire mais toujours à refaire, des recours (agent·es de catégories A et B) qui se retrouve à faire le travail de magasinier·ères et un message envoyé à ceux-ci/celles-ci qui n’est pas sans violence : « regardez comme on se passe bien de vous le samedi ».



La direction prend sa revanche en utilisant les circonstances pour imposer la suite de la réorganisation du Service Public les samedis qu’elle n’avait pas pu faire entièrement passée en 2019, grâce à la forte mobilisation du personnel.



NE NOUS LEURRONS PAS !



Si les équipes de magasinage n’ont pas à assurer l’expérimentation de ce fonctionnement absurde, c’est aussi parce que leur métier est de plus en plus menacé.

Les chiffres du dernier bilan social montrent bien comment la tendance des recrutements s’inverse, au profit d’agent·es contractuel·les à temps plein principalement sur des postes de cadres, au détriment des agent·es de catégorie C dont le nombre en personnes physiques dégringole. Cette situation inacceptable, couplée avec le projet de redéploiement de 40 postes de Tolbiac vers Richelieu ou encore avec le souhait de la direction de recruter des agent·es toujours plus précaires pour le Service Public (contrats d’un an non renouvelable, bafouant ainsi de manière inacceptable le protocole de fin de grève signé en 2016 qui prévoyait l’embauche en CDI des « vacataires » sur besoin permanent) doit tous et toutes nous faire réfléchir sur la finalité de ce projet (projet accompagné de plus par un audit du personnel de magasinage).

COTE CONDITIONS DE TRAVAIL ?



Comme d’habitude, la direction aura pensé à la vitrine sans chercher à comprendre la complexité du travail de terrain, ce malgré les alertes des organisations syndicales en CHSCT :

– Comment gérer l’ouverture des magasins tout en respectant les consignes de sécurité des collections (aucun·e magasinier·ère n’étant présent·e en station) ?

– Comment organiser les communications demandées lorsqu’elles concernent différents départements ?

– Comment gérer le public qui ne comprendra pas pourquoi certain·es peuvent obtenir des documents le jour même et d’autres non, alors qu’il y a aussi un public spécifique le samedi qui se retrouve privé d’un service de qualité ?

– Comment gérer seul·e le port de charge lié aux collections là où les magasinier·ères travaillent habituellement en binôme ?

– Quelle formation pour assurer un bon circuit des collections dans le SI, les équipes de magasinage étant habituellement chargées de créer les filières, pour éviter aussi les pertes ou les mauvaises orientations de documents ?

– Quelle charge de travail pour nos collègues de la DPU censé·es gérer – en partie, et donc le samedi – la recherche bibliographique de ce public… ? Sans parler du fait qu’il revient de nouveau aux équipes en « première ligne » d’assumer, en cachant leur embarras, une organisation inepte…



>>> Résultat : une organisation « abracadabrantesque» dont personne n’avait besoin et que personne n’a demandée, laissée à la bonne charge interne de chaque service invité à se faire des nœuds au cerveau pour organiser la dégradation du Service Public.

De quoi contribuer à la sérénité des équipes dont la direction prétend pourtant s’occuper…



POUR ACCUEILLIR CORRECTEMENT TOUS LES PUBLICS,

IL N’Y A QU’UNE CHOSE A FAIRE :

> Rouvrir les magasins le samedi avec une communication directe des documents, pour offrir un réel accès à tous et toutes à l’ensemble des collections !

> Organiser un recrutement direct de magasinier·ères pour créer les postes nécessaires et assurer de bonnes conditions de travail !