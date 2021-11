Uni•e•s contre l’extrême droite et ses idées, uni•e•s contre le racisme, le 27 novembre à Ménilmontant (Paris) à 15h.

Tout le monde a pu le constater : ces dernières semaines, l’extrême-droite est à l’offensive. Des médias jusqu’au sommet de l’Etat, les propos racistes augmentent, d’autant plus avec le début de campagne du RN ou du potentiel candidat Zemmour. Les idées de l’extrême droite se répandent dans toutes la société jusqu’au gouvernement de plus en plus liberticide. Dans la rue, leurs militants et groupuscules proches multiplient les agressions et les tentatives d’intimidation, voire tentent de planifier des actes terroristes.



Collectifs et organisations antifascistes, syndicales, politiques, nous nous unissons pour appeler à une riposte ce samedi 27 novembre à Paris.

Face à leurs divisions, soyons uni•e•s.

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires