Mobilisation nationale des établissement culturels et de loisir le 1er décembre contre le pass sanitaire

Les bibliothèques et plus généralement les services publics culturels et de loisirs sont obligés depuis juillet 2021 de contrôler l’accès des publics à leur établissements. Ce contrôle est majoritairement effectué par les agent.e.s même, ce qui va à l’encontre des missions et de l’accès inconditionnel qui est le cœur de notre ADN.

L’assemblée nationale a voté le maintien du passe sanitaire jusqu’à l’été prochain, c’est intolérable.

Les annonces de Marcron ne changent rien à la situation.

Des collectivités, dont la ville de Grenoble, ont décidé de sanctionner les agent.e.s qui ont refusé d’effectuer le contrôle du passe. Nous apportons tout notre soutien à tous les agent.es victimes de sanctions, les 16, 23 et 26 novembre nous vous invitons à débrayer.

Après les mobilisations d’octobre et novembre, la lutte peut et doit continuer !

C’est pourquoi, les personnels des bibliothèques mobilisé.e.s et réuni.e.s en Assemblée Générale, SUD CT, SUD Culture Solidaires, la CNT FTTT et la CNT SO appellent à une nouvelle journée de mobilisation nationale mercredi 1er décembre.

Pour cela, nous déposons des préavis de grève reconductibles..

Pétition à signer pour une bibliothèque accessible à tous et toutes :

https://www.change.org/p/monsieur-l…

Site internet du collectif « bib sans pass » à consulter :https://bibsanspass.wixsite.com/website

Facebook des « bibliothécaires mobilisés » : https://www.facebook.com/profile.ph…

Compte Instagram : @Bibpourtous : https://www.instagram.com/bibpourtous/

Retrouver les tracts d’appel ICI