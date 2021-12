La Seine Saint Denis n’est pas la poubelle de l’extrême droite !

Maintenons notre contestation contre Zemmour et les idées d’Extrêmes droite / DIMANCHE 5 DÉCEMBRE, MANIFESTATION DE BARBES A LA VILLETTE, 13H !



Unions syndicales Solidaires Paris et 93

Comme à Nantes, Marseille, Bordeaux, Genève … Zemmour fait face à la contestation citoyenne dans chaque ville où il essaie de déployer sa propagande réactionnaire et raciste. A Paris, une dynamique s’est mise en place pour l’empêcher de tenir son meeting, entre des

appels à rassemblement devant le Zenith et une grande manifestation appelée par plus d’une 50aine de partenaires, à l’initiative de Solidaires Paris, la CGT Paris et la Jeune Garde.



Nous avons appris ce mercredi qu’Eric Zemmour, désormais candidat à la présidentielle, déplaçait son meeting du Zénith de Paris au Parc d’exposition de Villepinte, aux portes de l’aéroport Charles De Gaulle.



Si ce meeting est déplacé, c’est bien parce que la pression mise autour du refus dumeeting dans le 19e arrondissement de Paris a été forte. Une fois de plus, la mobilisation paie et il existe bien une franche opposition aux idées nauséabondes et haineuses d’Eric Zemmour. Les syndicats ont su démontrer que son action reste encore et toujours d’actualité et sait faire reculer la haine.



Par contre, nous ne satisfaisons pas du maintien du meeting, de surcroît sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Il est évident pour nous que le choix du lieu – ce parc des expositions – est lié à son caractère isolé et désert, c’est un lieu hors sol, où Zemmour pourra s’isoler pour

déverser sa haine, sans possibilité pour les habitants de s’exprimer.



Que ce soit à Paris, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs nous répondrons toujours présent afin de combattre les idées d’extrême droite qui véhiculent le racisme, l’antisémitisme, le patriarcat et la LGBTIphobie. Nous continuerons à lutter dans l’unité contre l’extrême droite et le fascisme, pour un syndicalisme de transformation sociale.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE, MANIFESTATION DE BARBES A LA VILLETTE, 13H !