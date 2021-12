Déclaration Intersyndicale BnF CGT-FSU-SUD au Comité technique ministériel du 9 décembre 2021

« Madame la Ministre,

L’intersyndicale CGT-FSU-SUD de la BnF souhaite vous alerter de nouveau sur la situation de la Bibliothèque nationale de France.

Depuis le 7 octobre, nos trois organisations intersyndicales, représentant 75% des voix aux élections professionnelles, ont décidé de ne plus siéger dans les instances représentatives des personnels faisant le constat d’un « dialogue social » fortement dégradé malgré la multiplication des réunions et des instances auxquelles nous participons. Les réunions menées au pas de charge s’apparentent à une parodie de concertation où les demandes et les propositions de l’intersyndicale sont presque systématiquement écartées et les avis émis encore moins pris en compte. Pire, la direction rompt ses engagements de façon unilatérale en décidant de revenir sur le Protocole de fin de grève de 2016 qui garantit, en autre, le recrutement en CDI pour les agents non titulaires à temps incomplet sur besoin permanent.

Pour mémoire, la lettre de mission de la présidente de l’établissement Laurence Engel, l’invitait dès 2016 à être attentive à la qualité du climat social et à veiller à « l’écoute et au dialogue » avec les personnels. Force est de constater que le bilan des dernières années montre le contraire, l’établissement n’ayant jamais connu autant de mobilisations et de journées de grève (205 en 2015, 1654 en 2016, 2361 en 2018, 3419 en en 2019, etc.)

Car on ne le dira jamais assez, la BnF a perdu près de 300 postes en 10 ans, ce qui la place en tête des établissements du Ministère de la Culture en termes de destruction d’emplois. Avec la réouverture du site rénové de Richelieu son nouveau musée, ses nouveaux services et des amplitudes d’ouverture élargies, la détérioration des conditions de travail va s’amplifier puisque cette réouverture se fait à moyen constant et nécessiterait pour fonctionner le transfert de 40 postes issus des autres sites, en particulier de la bibliothèque François Mitterrand. Par conséquence, faute de temps et de moyens, le traitement des collections patrimoniales est de plus en plus réduit et met en danger leurs conservations et leurs communications. De plus, le sous-effectif entraîne une dégradation des conditions de travail, de grandes difficultés sur le travail en service public et ne permet pas à la BnF de remplir pleinement ses missions auprès des usagers.

Cette situation n’est plus soutenable, ni acceptable pour les personnels.

L’intersyndicale CGT-FSU-SUD vous demande, Madame la Ministre, d’agir pour le rétablissement d’un dialogue social respectueux des personnels et de leurs représentants et de prendre en compte les difficultés de la BnF, 3e plus grande bibliothèque au monde par ses collections, en intervenant favorablement pour le renforcement des effectifs par du personnel titulaire, nécessaire au plein accomplissement des missions de la BnF et en empêchant toute nouvelle précarité contraire à l’instruction ministérielle de juillet 2015 sur les contractuels. »