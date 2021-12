Solidarité avec les travailleurs sans-papiers en lutte de DPD et de Chronopost !

SUD Culture Solidaires

Section Bibliothèque nationale de France

Depuis le 15 novembre, des dizaines de travailleurs sans-papiers de l’agence de livraisons de colis DPD, filiale de la Poste, située à Coudray-Montceaux (91) sont en grève à l’appel de SUD PTT, de Solidaires 91 et du Comité des Travailleurs Sans-Papiers de Vitry, pour exiger leurs régularisations et l’amélioration de leurs conditions de travail.



Ces travailleurs ultra-précaires subissent en effet une situation désastreuse depuis plusieurs années, avec des horaires à rallonge et variable selon les besoins de DPD, des cadences infernales de traitement des colis, des pressions constantes, une charge de travail très lourde, aucune protection contre les accidents et des salaires très bas, tout cela à cause de leur statut de sans-papiers, qui permet à DPD de les exploiter au maximum, en les recrutant par le biais de l’agence d’intérim Derichebourg. Car DPD et la Poste qui gère de près sa filiale savent parfaitement ce qui se passe et les patrons de la Poste, service public en principe mais ses dirigeants ont oublié ce que cela signifie, recourent volontairement à des travailleurs sans-papiers afin de les sous-payer et misant sur le fait qu’ils n’oseront pas se plaindre. La responsabilité sociale de la Poste et de l’Etat qui la possède est donc clairement engagée.



Nous soutenons les travailleurs sans-papiers de DPD qui depuis le 15 novembre tiennent jour et nuit un piquet de grève et nous appelons à les soutenir par tous les moyens possibles, en se rendant sur place, en participant à leurs actions et rassemblements, en dénonçant l’attitude de DPD, de la Poste et de Derichebourg, en donnant à leur caisse de grève : https://www.cotizup.com/sanspapiersdpd



Nous soutenons aussi les travailleurs sans-papiers de l’agence Chronopost d’Alfortville, autre filiale de la Poste, qui après leur lutte victorieuse menée entre juin 2019 et janvier 2020, font à nouveau grève à l’appel de SUD PTT, de Solidaires 94 et du CTSPV et tiennent à nouveau un piquet de grève devant l’agence, au 2 chemin de Villeneuve St-Georges (station RER D Vert-de-Maison). En effet, malgré la lutte victorieuse d’il y a 2 ans, Chronopost et la Poste embauchent de nouveau des travailleurs sans-papiers afin de pouvoir les exploiter au maximum. De plus, la préfecture du Val-de-Marne n’a pas tenu tous ses engagements, en ne régularisant pas une partie des participants au piquet de 2019-2020 et en créant depuis des difficultés pour le renouvellement des titres de séjour de ceux régularisés à ce moment-là. Nous appelons à les soutenir et à passer le plus possible sur leur piquet de grève.



Nous sommes concerné·es par la situation à DPD et à Chronopost car la Bibliothèque nationale de France reçoit de nombreuses livraisons de colis par ses filiales de la Poste et qu’elle-même utilise leurs services pour envoyer ses colis. Cela rend d’autant plus inacceptable le comportement des patrons de DPD, Chronopost, la Poste et Derichebourg, qui doit cesser immédiatement.

Nous sommes de plus solidaires des travailleurs sans-papiers du bâtiment de l’agence d’intérim RSI, qui sont en lutte pour leur régularisation depuis le 22 octobre et qui tiennent un piquet de grève depuis le 8 novembre à Gennevilliers.



Aux côtés de tous ces travailleurs en lutte, nous exigeons :



■ La réinternalisation à la Poste de la sous-traitance et la suppression de l’intérim et du prêt de main-d’oeuvre, qui bafouent les droits des travailleurs/ses.



■ La régularisation des 83 refusés de la lutte de 2019 à Chronopost.



■ La régularisation de tous/toutes les salarié-e-s sans-papiers que la Poste continue de surexploiter, à DPD, à Chronopost et ailleurs.



■ La réouverture des guichets dans les préfectures et la fin de l’obligation de passer par internet pour les titres de séjour. La possibilité de venir chercher son rendez-vous en préfecture, pour le premier dépôt comme pour le renouvellement.



■ Le renouvellement par une carte de dix ans. Aujourd’hui, la carte salariée, c’est la précarité à vie. Les régularisés de la lutte Chronopost en savent quelque chose.



■ La régularisation de l’ensemble des sans-papiers et le droit de libre circulation et d’installation.



Paris le 07/12/2021