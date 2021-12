Solidarité avec les mouvements de grève dans les bibliothèques universitaires !

Communiqué SUD Culture / Section Bibliothèque nationale de France

Le travail précaire se normalise dans la fonction publique : la non-reconduction de contrats précaires des employé.es de bibliothèques (qui plus est, parfois en poste depuis longtemps), le traitement inégal entre contractuel.les et titulaires ont provoqué des mouvements sociaux et des

grèves dans nombreuses bibliothèques de la fonction publique d’État en 2019 et sont toujours d’actualité. À la Bibliothèque universitaire de l’Université Vincennes-Saint-Denis (Paris 8), à la Bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris 5e), à la Bibliothèque du Campus Condorcet (Aubervilliers) le personnel est en grève.



La BU de Paris 8 entame sa cinquième semaine de grève totale avec blocage. Aujourd’hui, trois salariés précaires, qui travaillent à la bibliothèque depuis plusieurs années, voient leurs postes menacés. La présidence de l’université a proposé des pistes pour les deux magasiniers mais les personnels mobilisés attendent maintenant des engagements écrits et des propositions pour le collègue bibliothécaire. Ils/elles luttent également pour l’amélioration des conditions de travail des contractuel.les étudiant.es et sont engagés aux côtés du collectif Précaires DTR VNR de l’université. Tous.tes revendiquent entre autres l’égalité de traitement avec les personnels titulaires (droit aux primes, aux congés payés, remboursement des frais d’inscription, prix du repas au restaurant universitaire, arrêts maladie…), le respect de la loi en termes de signature de contrat, de paiement des salaires et de missions ainsi que des locaux aux normes d’hygiène et de sécurité.

Pour soutenir financièrement les collègues mobilisé.e.s de la BU de P8 : https://www.helloasso.com/associations/crev/collectes/caisse-de-greve-bibliotheque-paris-8

Pour faire avancer leurs revendications via leur pétition :

https://chng.it/WY6yKxqd2C



À la Bibliothèque Sainte-Geneviève, qui ouvre ses portes jusque 22 heures 6 jours sur 7, il y a une grève depuis un mois pour dénoncer la suppression de 6 postes par l’université Paris 3, qui gère la BSG. A cette diminution des effectifs s’ajoutent des problèmes sur la distribution de bons de vêtements, qui est remise en question par la direction ; la volonté de celle-ci de réduire la rémunération liée aux services en soirée et un refus l’augmentation du régime indemnitaire des fonctionnaires de l’État (RIFSEEP).

Pour soutenir la caisse de grève des collègues mobilisé.e.s de la BSG : https://www.leetchi.com/c/soutient-au-personnel-de-la-bsg



Le Campus Condorcet quant à lui nécessite normalement 106 postes pour le fonctionnement de son Grand Equipement Documentaire, mais près d’une quarantaine de postes manque, ce qui fait que pour l’instant le GÉD tout neuf reste fermé… La mobilisation des personnels a donné lieu à plusieurs jours de grève pour obtenir des créations de postes et pour l’obtention de la prime annuelle mais également pour l’amélioration générale des conditions de travail face à un fonctionnement anormal de cet établissement.

Pour soutenir les collègues mobilisé.e.s de Condorcet, leur pétition : https://www.change.org/p/ministre-de-l-enseignement-sup%C3%A9rieur-am%C3%A9lioration-des-conditions-de-travail-et-de-l-emploi-au-campus-condorcet



Toutes les mesures injustes prises par les directions des bibliothèques et des universités expriment leur mépris à l’égard des agent-e-s mais également des usagers.ères. Plus que jamais nous devons faire face tous.tes ensemble à ces injustices. Alors qu’à la BnF, la direction remet en cause la garantie d’emploi en CDI pour les « vacataires » sur besoin permanent obtenue lors des grèves de 2016 et met en place le sous-effectif, la section SUD Culture BnF appelle à la mobilisation sur tous les sites ainsi qu’à la solidarité avec les grèves en cours par tous les moyens : présence sur les piquets de grève, distribution de tracts, signature des pétitions, soutien aux caisses de grève, chacun.e selon ses capacités.



À travail égal, salaires et conditions d’emploi égaux :

fini le travail au rabais !



Des moyens et des conditions dignes pour travailler : recrutement massif de titulaires et CDIsation des contractuel.les, revalorisation de tous les salaires !