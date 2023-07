Fermetures de plusieurs lignes de transport le 14/08, les agent-e-s ne doivent pas être pénalisé-e-s 

Lettre ouverte de SUD Culture BnF à la direction de la Bibliothèque nationale de France

les agent-e-s ne doivent pas être pénalisé-e-s :

La BnF a communiqué ce lundi 17 juillet sur les dispositions prévues pour les collègues affecté.es par les interruptions de circulation le lundi 14 août prochain sur le RER B, le TER Paris-Laon ainsi que sur la ligne K.

Si ces dispositions ont le mérite d’être annoncées à l’avance, comprenant la possibilité de compensation horaire, la possibilité de télétravail ou de déplacement de sa journée hebdomadaire non-travaillée si les agent-e-s sont à temps partiel, elles contraignent néanmoins celles et ceux n’ayant ni cycle particulier de travail ni possibilité de télétravail de poser un jour de congé, de RTT ou de Récupération de Service Public si ils/elles ne peuvent pas venir travailler.

Cette dernière disposition n’est pourtant pas souhaitable puisqu’elle pénalise les agent-e-s concerné-e-s en leur prenant d’office un jour de congé et se produit malheureusement bien trop régulièrement lors d’interruptions des transports à cause de divers facteurs hors de volonté des agent-e-s : chutes de neige, d’arbres, de poteaux, etc. paralysant les réseaux de transports en commun pendant des durées longues et aléatoires. Or, ces journées de grandes difficultés, avec un trafic fortement perturbé, qu’elles soient intempestives ou connues à l’avance, ne sont pas des congés choisis et c’est pourquoi notre section syndicale demande à la direction de la BnF de ne pas s’en prendre aux congés des agent-e-s et de mettre ceux et celles qui ne peuvent travailler dans ces circonstances particulières en journées d’Autorisation Spéciale d’Absence (ASA.).

La Section SUD Culture BnF rappelle aussi qu’en cas de défection du mode de garde habituel pour les parent.es, une simple déclaration sur l’honneur peut suffire et qu’il n’est pas obligatoire de produire une autre attestation.

Par ailleurs, les grands travaux estivaux des réseaux de transports en Ile-de-France sont cette année plus importants que jamais, non pas pour assurer des transports publics de qualité mais en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024, dépense énorme d’argent public pour un événement écologiquement désastreux, au service des grandes entreprises privées et zone de non-droit dont il restera des dettes, une centaine de blessés graves et un mort sur les chantiers. Ceci va impliquer la fermeture de multiples tronçons de voies et donc de dizaines de gares et stations aussi bien de RER que de métros ou de trains de banlieue, cela pendant parfois plusieurs semaines, ce qui va toucher un nombre important d’agent-e-s de la BnF. Les dispositions quant aux retards, aménagements de planning pour les agent-e-s à temps partiels ou en télétravail et absences en ASA doivent donc être réévaluées pour tenir compte de l’ensemble des perturbations des transports en commun dans le bassin parisien pendant toute la période estivale et non pour la seule journée du 14 août.

L’extension de ces dispositions, communiquée rapidement par la BnF aux agent.es, leur permettra de mieux prévoir leur organisation du travail, préservera leur droit aux congés et assurera l’égalité de traitement entre les différents groupes de personnels, mais aussi facilitera l’organisation collective des services dans un contexte de travaux estivaux importants dans plusieurs régions.